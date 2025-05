Crollano le vendite della Tesla nell’Unione europea avanza la Cina

Le vendite di Tesla nell'Unione Europea sono crollate del 50% ad aprile, segnando un'inversione di tendenza nel mercato automobilistico. Nel contempo, le case automobilistiche cinesi stanno guadagnando terreno, con un incremento della loro quota di mercato. Questo scenario evidenzia le sfide che Tesla sta affrontando in un contesto competitivo sempre più agguerrito.

Le vendite della Tesla nell'Unione europea si sono dimezzate ad aprile, mentre le case automobilistiche cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato, secondo i dati resi pubblici dai costruttori il 27 maggio.

