Cristiano Ronaldo ritrova l’Inter? Un club sudamericano prepara l’affondo

Cristiano Ronaldo potrebbe presto affrontare nuovamente l'Inter, dopo le intense sfide in Serie A con la Juventus. Il portoghese è atteso al Mondiale per Club, dove il club sudamericano si prepara a un affondo strategico per affermarsi. Le nuove dinamiche del calcio mondiale potrebbero regalare ai tifosi un incontro atteso e carico di emozioni tra due giganti.

Cristiano Ronaldo, nei prossimi mesi, potrebbe ritrovare l’Inter come avversaria in una gara ufficiale. Dopo le battaglie in Serie A con la Juventus, la stessa portoghese potrebbe scendere in campo al Mondiale per Club. INTERESSE – Archiviata la parentesi in Arabia Saudita sotto i petroldollari dell’ Al Nasrr, Cristiano Ronaldo attraverso i propri social network ha fatto sapere che non appenderà gli scarpini al chiodo e continuerà a giocare per scrivere una nuova parentesi della sua lunga carriera. Secondo quanto riportato negli scorsi giorni dai media spagnoli, Cristiano Ronaldo potrebbe ritrovare l’ Inter di Simone Inzaghi sul suo percorso... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cristiano Ronaldo ritrova l’Inter? Un club sudamericano prepara l’affondo

Ne parlano su altre fonti

Ronaldo sostituito in Inter-Juve: «Ecco la differenza tra Sarri e Pirlo»; Anche Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club? Infantino apre: Trattative in corso, chissà; Cristiano Ronaldo ritrova l’Inter? Un club sudamericano prepara l’affondo; Torna Cristiano Ronaldo: la Juve lo ritrova al Mondiale per Club. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cristiano Ronaldo all’Inter: le cifre sono UFFICIALI - Cristiano Ronaldo all’Inter è una voce che sta mandando in visibilio i tifosi nerazzurri: ora sono spuntate fuori anche le cifre. Cristiano Ronaldo ha realizzato 28 gol stagionali in 33 ... 🔗Come scrive calciomercatonews.com

Cristiano Ronaldo Inter, arriva la verità: annuncio improvviso in diretta - Proseguono i rumors relativi al futuro della leggenda portoghese Cristiano Ronaldo. Si è parlato anche di Inter, ma la verità è un’altra. Il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha riscritto le ... 🔗Si legge su spaziointer.it

Cristiano Ronaldo all’Inter, è una suggestione o è realtà? - Cristiano Ronaldo – Inter, c’è anche l’ipotesi Real Madrid Naturalmente, avere un Cristiano Ronaldo fa comodo a chiunque. La suggestione odierna parla di un possibile passaggio all’Inter. Il fenomeno ... 🔗Segnala sportpaper.it

The SIUUU of CRISTIANO RONALDO in San Siro ??