Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr l’addio dopo due anni di flop all’Arabia Saudita E ora? Le piste sul nuovo ingaggio per il Mondiale per Club

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente annunciato il suo addio all'Al Nassr, dopo due anni di esperienze deludenti in Arabia Saudita. Con un post sui suoi social, il cinque volte Pallone d'Oro ha dichiarato: «Questo capitolo è chiuso». Ora si apre un nuovo capitolo, con diverse opzioni sul tavolo per il suo futuro, in vista del Mondiale per club.

Sembra essere giunta al termine l’avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte pallone d’oro ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui annuncia l’addio all’Al Nassr. «Questo capitolo è chiuso. La storia? È ancora tutta da scrivere. Grato a tutti», queste le poche parole che accompagnano la foto con la maglia dei sauditi e la fascia di capitano al braccio. Ronaldo era arrivato nella Saudi Pro League nel dicembre 2022, con un trasferimento che aveva stupito tutto il mondo del calcio, salvo poi rivelarsi solamente il primo di una serie di campioni attratti dai lauti stipendi garanatiti dai sauditi... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr, l’addio dopo due anni (di flop) all’Arabia Saudita. E ora? Le piste sul nuovo ingaggio per il Mondiale per Club

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr? Dove giocherà ora, sarà al Mondiale per Club; Al-Nassr in caduta libera: Cristiano Ronaldo tentato da un'offerta dal Brasile; Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr: 'Capitolo finito', dove può andare ora; Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr: “Capitolo chiuso”. Giocherà contro la Juventus?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calcio: Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr? Il messaggio criptico e il futuro ancora incerto - Il giocatore portoghese ha scritto che sta chiudendo un capitolo, ma non ha fornito altri dettagli sul suo futuro. Secondo la stampa calcistica il suo contratto con i sauditi non è stato ancora rinnov ... 🔗Riporta msn.com

Cristiano Ronaldo, addio all'Al-Nassr. L'annuncio: «Il capitolo si chiude, la storia continua» - «Il capitolo è chiuso, la storia è ancora in fase di scrittura. Grato a tutti». Con queste parole, racchiuse in un post Instagram, Cristiano Ronaldo ha annunciato il ... 🔗Secondo msn.com

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr ma non il calcio: Botafogo e Casablanca lo vogliono al mondiale - La scelta all'improvviso: Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr. Il fenomeno portoghese dopo l’ultima partita giocata contro l’Al Fateh, vinta per 3 a 2, ha salutato i tifosi con parole d’addio: “Questo ... 🔗informazione.it scrive

CRISTIANO RONALDO LASCIA L'AL NASSR! Senza parole!