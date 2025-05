Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr? Il post | Questo capitolo è finito

Cristiano Ronaldo annuncia la possibile chiusura della sua avventura con l'Al Nassr attraverso un toccante post sui social. Con il messaggio "Questo capitolo è finito", il fuoriclasse portoghese esprime la sua gratitudine e lascia aperto il futuro, suggerendo che la sua storia calcistica non è ancora completa. Scopriamo i dettagli di questo importante passo della sua carriera.

(Adnkronos) – "Questo capitolo è finito". Inizia così il post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui social. Il messaggio lascia intendere che il fuoriclasse portoghese potrebbe non rinnovare il contratto con l’Al Nassr. "La storia? Ancora da scrivere. Grato a tutti”, ha poi aggiunto. Il post è arrivato a poche ore dalla conclusione della Saudi Pro ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr? Dove giocherà ora, sarà al Mondiale per Club; Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr: 'Capitolo finito', dove può andare ora; Al-Nassr in caduta libera: Cristiano Ronaldo tentato da un'offerta dal Brasile; Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr: “Capitolo chiuso”. Giocherà contro la Juventus?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr? Il post: "Questo capitolo è finito" - (Adnkronos) - "Questo capitolo è finito". Inizia così il post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui social. Il messaggio lascia intendere che il fuoriclasse portoghese potrebbe non rinnovare il contratt ... 🔗Lo riporta msn.com

Cristiano Ronaldo dà l’addio all’Arabia Saudita, ma non al calcio - CR7 lascia l'Al Nassr, non il calcio: le parole di Cristiano Ronaldo sono chiare, come i suoi obiettivi ora che è a quota 936 gol in carriera. 🔗Da msn.com

Cristiano Ronaldo è svincolato, annuncio improvviso in Arabia Saudita: “È finita. Grazie a tutti” - Cristiano Ronaldo dice addio all’Al-Nassr dopo due stagioni e mezzo. L’annuncio social sembra sancire la fine dell’esperienza in Arabia Saudita. Ora si apre il rebus sul futuro: Mondiale per Club ... 🔗Come scrive fanpage.it