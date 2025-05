Cristiano Ronaldo lascia l’Al-Nassr | Capitolo chiuso La storia …

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente chiuso il capitolo con l'Al-Nassr, annunciando il suo addio attraverso i social media. L'attaccante portoghese, classe 1985, ha segnato la sua era nella Saudi Pro League, lasciando un'impronta indelebile nel club e nei cuori dei tifosi. Scopriamo i dettagli di questa importante decisione e le possibili prospettive future per il fenomeno del calcio.

Cristiano Ronaldo, classe 1985, attaccante dell'Al-Nassr, ha comunicato via social il suo addio alla compagine della Saudi Pro League... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cristiano Ronaldo lascia l’Al-Nassr: “Capitolo chiuso. La storia …”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr? Dove giocherà ora, sarà al Mondiale per Club; Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr: “Capitolo chiuso”. Giocherà contro la Juventus?; Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr: 'Capitolo finito', dove può andare ora; Al-Nassr in caduta libera: Cristiano Ronaldo tentato da un'offerta dal Brasile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr? Il post: "Questo capitolo è finito" - (Adnkronos) - "Questo capitolo è finito". Inizia così il post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui social. Il messaggio lascia intendere che il fuoriclasse portoghese potrebbe non rinnovare il contratt ... 🔗Si legge su msn.com

Cristiano Ronaldo dà l’addio all’Arabia Saudita, ma non al calcio - CR7 lascia l'Al Nassr, non il calcio: le parole di Cristiano Ronaldo sono chiare, come i suoi obiettivi ora che è a quota 936 gol in carriera. 🔗Secondo msn.com

Cristiano Ronaldo è svincolato, annuncio improvviso in Arabia Saudita: “È finita. Grazie a tutti” - Cristiano Ronaldo dice addio all’Al-Nassr dopo due stagioni e mezzo. L’annuncio social sembra sancire la fine dell’esperienza in Arabia Saudita. Ora si apre il rebus sul futuro: Mondiale per Club ... 🔗fanpage.it scrive

L’addio emozionante di Ronaldo all’Al Nassr dopo aver sbagliato un rigore. ????