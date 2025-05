Cristiano Ronaldo è pronto per una nuova avventura

Cristiano Ronaldo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. A 40 anni, il leggendario attaccante ha annunciato su Instagram la sua intenzione di lasciare l'Al-Nassr, squadra con cui ha giocato negli ultimi anni. Il suo messaggio ha suscitato curiosità e speculazioni su quale possa essere la sua prossima destinazione.

AGI - Dove andrà a giocare Cristiano Ronaldo? Il campione portoghese, 40 anni, ha spiazzato tutti con un post su Instagram in cui ha fatto sapere che lascerà l'Al-Nassr, la squadra in cui ha militato negli ultimi anni. Nel post, infatti, ha scritto che il capitolo con il team "è finito" poche ore dopo la conclusione della Saudi Pro League. Il suo contratto è scadenza in quest'estate. Si moltiplicano, intanto, le voci di una sua partecipazione al prossimo Mondiale per Club che si terrà tra giugno e luglio con la presenza di Inter e Juventus. In tal senso, una finestra di mercato speciale si terra' dall'1 al 10 giugno per consentire ai 32 club partecipanti di ingaggiare giocatori...

