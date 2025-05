Cristiano Ronaldo dice addio all’Al Nassr | Le ipotesi sul futuro

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente detto addio all'Al Nassr dopo due anni e mezzo, segnando la fine di un'importante fase della sua carriera. Con un messaggio sui social, il campione portoghese ha confermato la sua partenza, suscitando interrogativi sul suo futuro nel calcio. Le ipotesi su dove potrebbe andare a giocare si moltiplicano, mentre i fan attendono con entusiasmo le prossime mosse del fuoriclasse.

Fine di un capitolo, ma non della carriera. Dopo due anni e mezzo, Cristiano Ronaldo saluta ufficialmente l'Al Nassr, ma non è ancora arrivato il momento del ritiro. Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, il campione portoghese ha confermato l'addio alla squadra saudita, al termine di una stagione deludente, che ha lasciato l'amaro in bocca anche all'allenatore Stefano Pioli. Le ipotesi sul futuro di CR7. Il ritorno nel calcio europeo sembra ormai escluso, per la delusione dei tanti tifosi che speravano in un'ultima apparizione tra i grandi club del Vecchio Continente...