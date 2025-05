Crisi al Comune occhi puntati su Nargi | parola al Consiglio

Nel cuore di una nuova crisi al comune, gli occhi sono puntati sulla sindaca Laura Nargi, intenta a gestire una situazione delicata. Dopo la revoca di tre assessori legati all’ex sindaco Gianluca Festa, il consiglio comunale si prepara a una discussione intensa. Quali saranno gli sviluppi e le ripercussioni sulla maggioranza? Scopriamo insieme i dettagli di questa emergente situazione politica.

Tempo di lettura: 3 minuti Quale sarĂ l’esito dell’ennesima crisi aperta in seno alla maggioranza del sindaco Laura Nargi? Se lo chiedono in tanti in queste ore dopo che in un solo pomeriggio prima la Nargi ha revocato tre assessori di riferimento dell’ex primo cittadino Gianluca Festa, poi gli altri quattro della stessa area politica non hanno esitato a protocollare le proprie dimissioni per mostrare un segnale di compattezza e forza del gruppo. ( CLICCA E LEGGI QUI) Ora al fianco della Nargi, che nella giornata odierna avrebbe preferito non recarsi proprio al Palazzo comunale nella sua stanza da sindaco al primo piano, sono rimasti sono l’assessore tecnico Alessandro Scaletti, unico supersite della giunta tecnica di quella che fu definita la fase uno, quindi Alberto Bilotta, del gruppo “Siamo Avellino” legato al sindaco e nominato lo scorso dicembre per dare avvio alla giunta politica... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crisi al Comune, occhi puntati su Nargi: parola al Consiglio

