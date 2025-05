Crespo racconta | Io all’Inter? Dipese tutto da Ronaldo! Quando sono andato via ho pianto…

Hernan Crespo svela i momenti chiave della sua carriera all'Inter in una toccante intervista con Luca Toni nel format ‘Fenomeni’. L'ex attaccante argentino rivela come la partenza di Ronaldo abbia influenzato il suo legame con il club e confessa di aver pianto al momento della sua uscita. Un racconto sincero che mette in luce l'importanza delle emozioni nel mondo del calcio.

Crespo racconta: «Io all’Inter? Dipese tutto da Ronaldo! Quando sono andato via ho pianto.» Le parole dell’ex attaccante argentino. Durante una lunga conversazione con Luca Toni nel format ‘Fenomeni’ di Prime Video Sport Hernan Crespo ha rievocato anche la sua esperienza vissuta con la maglia dell’ Inter. SULL’ARRIVO ALL’INTER- « Cragnotti (presidente della Lazio, ndr) mi parla e mi dice che ho due possibilità: Inter o Real Madrid. Io avevo già parlato con Valdano per andare in Spagna, ma il mio procuratore mi dice ‘Decide Ronaldo. Se lui va al Madrid, tu vai all’Inter e viceversa’. Dopo un allenamento mi dicono che mi avevano venduto all’Inter... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Crespo racconta: «Io all’Inter? Dipese tutto da Ronaldo! Quando sono andato via ho pianto…»

Se ne parla anche su altri siti

"Buffon ci sfidava, Vieri alzò la voce quando l'Inter...": Crespo si racconta - L'ex attaccante argentino, in Italia con Parma, Lazio, Milan e Genoa oltre ai nerazzurri, ha risposto alle domande di Luca Toni: le dichiarazioni ... 🔗Secondo tuttosport.com

Pagina 2 | "Buffon ci sfidava, Vieri alzò la voce quando l'Inter...": Crespo si racconta - L'ex attaccante argentino, in Italia con Parma, Lazio, Milan e Genoa oltre ai nerazzurri, ha risposto alle domande di Luca Toni: le dichiarazioni ... 🔗Da tuttosport.com

Crespo: “Dopo il primo addio all’Inter piansi e Vieri fece un gran casino. Quando sono tornato…” - "A gennaio c’era la possibilità di andare al Real Madrid, ma dissi di no per vincere il terzo Scudetto consecutivo", rivela Crespo ... 🔗Come scrive fcinter1908.it

Crespo a Cannavaro: Al Milan sgridati dopo la vittoria con lo United