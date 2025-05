Crespo | Il Milan di Berlusconi era la perfezione Firmai per rimanere ma …

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, riflette sulla sua esperienza sotto la gestione di Silvio Berlusconi, definendo quella squadra come la perfezione. In un'intervista esclusiva, l'ex calciatore svela il motivo per cui firmò con entusiasmo ma si trovò a dover affrontare decisioni difficili. Scopriamo insieme i retroscena e le emozioni del suo periodo a Milanello.

Hernan Crespo, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in merito alla sua parentesi al Milan... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Crespo: “Il Milan di Berlusconi era la perfezione. Firmai per rimanere ma …”

Ne parlano su altre fonti

"Buffon ci sfidava, Vieri alzò la voce quando l'Inter...": Crespo si racconta - L'ex attaccante argentino, in Italia con Parma, Lazio, Milan e Genoa oltre ai nerazzurri, ha risposto alle domande di Luca Toni: le dichiarazioni ... 🔗Si legge su tuttosport.com

Crespo: “Dopo il primo addio all’Inter piansi e Vieri fece un gran casino. Quando sono tornato…” - "A gennaio c’era la possibilità di andare al Real Madrid, ma dissi di no per vincere il terzo Scudetto consecutivo", rivela Crespo ... 🔗Secondo fcinter1908.it

Il Milan ai milanisti, Berlusconi: “Eravamo un’altra cosa. Ecco cosa serve” - Periodo da dimenticare per il Milan: così arrivano le parole di Berlusconi che conosce i rossoneri meglio di chiunque altro ... 🔗Scrive milanlive.it

GATTUSO SPIEGA IL MILAN #calcio #goat #milan #gattuso #maldini #costacurta #berlusconi #spogliatoio