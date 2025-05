Crescita dei titolari di partita Iva nel 2023 | aumento del 16% rispetto al 2022

Nel 2023 si registra un significativo incremento del 16% dei titolari di partita IVA in Italia, raggiungendo circa 3,8 milioni di persone fisiche che hanno presentato dichiarazioni fiscali. Questo aumento, pari all’1,6% rispetto all’anno precedente, è analizzato dal dipartimento delle Finanze del Mef, evidenziando l'importanza crescente del lavoro autonomo nel panorama economico italiano.

Nel 2023 le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o regimi sostitutivi) sono circa 3,8 milioni (+1,6 % rispetto all'anno precedente). Lo spiega il dipartimento delle Finanze del Mef. I titolari di partita Iva includono gli imprenditori (29,3%), i lavoratori autonomi (13,9%), gli agricoltori (5,8%) e i contribuenti in regimi fiscali agevolati ("regime fiscale di vantaggio" e " regime forfetario "); questi ultimi rappresentano oltre la metà dei titolari di partita Iva (51%). La quasi totalità degli aderenti ai regimi fiscali agevolati è composta da soggetti aderenti al regime forfetario che risultano circa 1,9 milioni (+6,5% rispetto all'anno precedente)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita dei titolari di partita Iva nel 2023: aumento del 1,6% rispetto al 2022

Altre fonti ne stanno dando notizia

Partita IVA: tutti i dati di chi la utilizza; Partita IVA forfettaria: tutto quello che devi sapere per iniziare subito; Chi apre partita IVA nel 2025? Ecco le new entry del primo trimestre; Sempre più partite Iva sotto i 35 anni, come è cambiato il lavoro autonomo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Crescita del 1,6% dei titolari di partita Iva nel 2023, oltre la metà in regime forfetario - Nel 2023, il numero di titolari di partita Iva è cresciuto del 1,6%, con un aumento significativo nel regime forfetario. 🔗Si legge su msn.com

Chi apre partita IVA nel 2025? Ecco le new entry del primo trimestre - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Secondo msn.com

Partita IVA: tutti i dati di chi la utilizza - Partita IVA e Lavoro autonomo, tra resilienza e rivoluzione: Giovani, donne, over 50 e digitali, la fotografia dei liberi professionisti ... 🔗Scrive bitmat.it

PARTITA IVA a Regime Forfettario: La Guida Completa 2025