Cresce l’insurtech | almeno il 60% degli italiani stipulano assicurazioni online

L'insurtech sta vivendo una rapida ascesa in Italia, con oltre il 60% degli italiani che stipulano polizze assicurative online. Questo fenomeno, che riflette un cambiamento nelle abitudini di acquisto, è destinato a crescere ulteriormente, coprendo nel medio termine la totalità delle polizze. I dati provenienti dai settori coinvolti confermano un'evoluzione significativa nel modo in cui gli italiani si rapportano con l'assicurazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Tre italiani su cinque oggi acquistano polizze assicurative online, un trend in continua crescita e che è destinato ad aumentare anche nei prossimi anni, arrivando a coprire nel medio periodo il totale delle polizze finalizzate. A dirlo sono dati di settori come quelli dell’Italian Insurtech Association. Il trend positivo dell’insurtech. Nel 2024, ha reso noto l’associazione, il 60% di chi ha stipulato un’assicurazione per l’auto o la moto, per la casa, sulla salute, eccetera lo ha fatto online rivolgendosi a uno dei sempre più numerosi operatori dell’ insurtech (quel segmento della tecnofinanza che si occupa appunto di assicurazioni)... 🔗 Leggi su Anteprima24.it