Cresce la stabilità nel mercato del lavoro | il 52% dei ricollocati nel 2024 ha un contratto a tempo indeterminato

Cresce la stabilità nel mercato del lavoro per le persone che trovano un nuovo impiego: oltre la metà (52%) delle persone ricollocate nel 2024 ha firmato un nuovo contratto a tempo indeterminato. Un balzo in avanti rispetto al 38% registrato nel 2023. Inoltre, il 63% delle persone assistite dall' outplacement ha raggiunto una posizione lavorativa di valore analogo e superiore. È la fotografia scattata dall'ultimo report di ' Uomo e Impresa ', la società di outplacement del Gruppo Umana, che da anni analizza le dinamiche del mercato del lavoro in Italia, offrendo un punto di riferimento per aziende e lavoratori in cerca di un nuovo equilibrio professionale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net