Cremlino ci difenderemo indipendentemente da parole Trump

Il Cremlino ha dichiarato la sua determinazione a difendere la sicurezza russa, ignorando le recenti affermazioni di Donald Trump e i progressi del processo di pace in Ucraina. Il portavoce Dmitry Peskov ha commentato i recenti attacchi di droni, sottolineando la decisione della Russia di agire in modo autonomo per tutelare i propri interessi nazionali.

La Russia agirà per garantire la propria sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni di Donald Trump e dal fatto che sia in corso un processo di pace in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando dei massicci attacchi di droni delle ultime settimane sul territorio della Federazione. Il portavoce parlava in un'intervista televisiva, ripresa dalle agenzie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, ci difenderemo indipendentemente da parole Trump

