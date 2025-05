Credito a tasso zero per le imprese confiscate siciliane | via libera al decreto

Il governo Schifani ha approvato un decreto che prevede finanziamenti a tasso zero per le imprese confiscate in Sicilia, attivando anche contributi a fondo perduto per le start-up nel settore dell'agricoltura sociale. Questa iniziativa rappresenta un importante supporto per il rilancio economico delle realtà imprenditoriali colpite da misure di prevenzione, promuovendo così la legalità e lo sviluppo sostenibile nella regione.

Via libera ai finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione. Per le start-up operanti nel settore dell'agricoltura sociale sarà consentita anche l’erogazione di contributi a fondo perduto. Il governo Schifani, oggi nella riunione di giunta, ha approvato lo... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Credito a tasso zero per le imprese confiscate siciliane: via libera al decreto

