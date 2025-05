Crac bancari Vicenza la proposta di FdI | niente responsabilità per i revisori

L'approvazione della commissione parlamentare sui crac bancari di Vicenza ha riacceso il dibattito sulla tutela dei risparmiatori, coinvolgendo anche molti friulani. In questo contesto, Fratelli d'Italia presenta una proposta di legge volta a limitare la responsabilità dei revisori, suscitando interrogativi sulle implicazioni di tale iniziativa per la correttezza e la trasparenza del sistema finanziario.

Dopo il via, a dicembre, alla commissione parlamentare sui crac bancari di Vicenza che avevano impattato negativamente una quantità di risparmiatori anche tra i friulani, la vicenda torna a far parlare di sé con la proposta di legge di Fratelli d'Italia per limitare la responsabilità dei revisori...

