Covid dalla Regione 26 milioni di euro per le imprese danneggiate dalla pandemia

Il governo regionale destina quasi 26 milioni di euro a sostegno delle piccole, medie e micro imprese colpite dalla pandemia di Covid, rifinanziando il bando pubblico del 2022. Questa iniziativa, promossa dal dipartimento della Programmazione, mira a rilanciare l'economia locale e a sostenere le realtà imprenditoriali in difficoltà, fornendo un importante aiuto per la ripresa post-emergenza sanitaria.

Ammontano a quasi 26 milioni di euro le risorse che, su proposta del dipartimento della Programmazione, il governo regionale impiegherà per rifinanziare l’avviso pubblico del 2022 destinato alle piccole, medie e micro imprese danneggiate dalla pandemia di Covid. "L’emergenza sanitaria - dice... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Covid, dalla Regione 26 milioni di euro per le imprese danneggiate dalla pandemia

Se ne parla anche su altri siti

In Salute. Long Covid: “Altre malattie sono associate a sindromi post-infettive”; Ospedale da campo, il caso approda in consiglio. Per Betti e Michelini è stato un colossale spreco di risorse; Fiera di Bergamo, strada in salita per il progetto di ampliamento: la Regione fredda sui 20 milioni chiesti; PNRR: notizie e provvedimenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Covid-19, dalla Regione 26 milioni per le imprese danneggiate dalla pandemia - PALERMO – Ammontano a quasi 26 milioni di euro le risorse che, su proposta del dipartimento della Programmazione, il governo regionale impiegherà per rifinanziare l’avviso pubblico del 2022 destinato ... 🔗Si legge su msn.com

Covid, dalla Regione Puglia 15,5 milioni di euro come ristoro alle imprese in difficoltà durante la pandemia - La Regione Puglia ha stanziato 15,5 ... piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Covid. A disposizione ci sono circa 15,5 milioni e la misura prevede un ristoro per compensare la ... 🔗Lo riporta quotidianodipuglia.it

Vaccini Covid, Speranza: "26 milioni di italiani hanno scaricato il green pass" - La vera arma per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione, dobbiamo insistere sulla vaccinazione", ha aggiunto "In questo momento ci sono 26 milioni di italiani che hanno scaricato ... 🔗Scrive tg24.sky.it

Covid-19, viaggio nella regione più colpita - Unomattina 26/03/2021