Covid-19 in arrivo gli aiuti della Regione alle imprese danneggiate dalla pandemia

La regione interviene per sostenere le imprese colpite dalla pandemia di Covid-19, stanziando quasi 26 milioni di euro a favore di piccole, medie e micro aziende. Questa iniziativa, proposta dal dipartimento della Programmazione, rifinanzierĂ l'avviso pubblico del 2022, riconoscendo l'importanza di supportare l'economia locale in un momento di crisi sanitaria senza precedenti.

Ammontano a quasi 26 milioni di euro le risorse che, su proposta del dipartimento della Programmazione, il governo regionale impiegherĂ per rifinanziare l’avviso pubblico del 2022 destinato alle piccole, medie e micro imprese danneggiate dalla pandemia di Covid-19. "L’emergenza sanitaria -... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Covid-19, in arrivo gli aiuti della Regione alle imprese danneggiate dalla pandemia

Ne parlano su altre fonti

PNRR: notizie e provvedimenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Coronavirus, in arrivo primi aiuti da Fondo mutuo soccorso a Milano: 8,5 milioni di euro - La Giunta comunale di Milano è al lavoro per assegnare i primi aiuti economici raccolti dal Fondo di Mutuo Soccorso, aperto dal Comune per le categorie in difficoltà nell’emergenza covid-19. 🔗milanotoday.it scrive

Emergenza Covid-19 e Quadro temporaneo per Aiuti di Stato Ue: semplificare le procedure - (Regioni.it ... Registro Nazionale Aiuti (RNA) è lo strumento adatto per favorire il controllo del cumulo della parte relativa alle sovvenzioni, senza caricare sulle imprese l’onere di nuove ... 🔗Segnala regioni.it

Coronavirus, dalla Regione sei milioni di euro per sostenere gli asili pubblici e privati - E’ in dirittura d’arrivo, la concertazione con le sigle ... Ad oggi queste realtà restano fuori dagli aiuti della Regione. E' un fatto però che 227 nidi privati non convenzionati, e le ... 🔗Lo riporta romatoday.it

Covid-19, aiuti alimentari: i 400 milioni della discordia