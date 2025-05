Country Night

Preparati per una serata indimenticabile! Sabato 31 maggio 2025, la country night torna con il primo appuntamento della nuova stagione estiva, presentato da A.S.D. A star is born e Pizzeria Al Punto Giusto. Unisciti a noi presso il plateatico estivo della pizzeria, immersa nella splendida cornice di Piazza Carmignoto, per una celebrazione di musica, divertimento e buon cibo. Non mancare!

A.S.D. A star is born e Pizzeria Al punto giusto presentano: primo appuntamento della nuova stagione estiva SABATO 31 maggio 2025 con la presenza della A.S.D. A star is born presso il plateatico estivo della pizzeria Al Punto Giusto situato nella bellissima cornice di Piazza Carmignoto nei pressi... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Country Night

Aggiornamenti pubblicati da altri media

True Detective torna in TV: da stasera su Cielo viaggio a ritroso nella serie, da Night Country alle origini; Su Cielo arrivano i primi due episodi in chiaro di “True Detective 4: Night Country” con Jodie Foster; “True Detective”: da stasera in tv l’imperdibile maratona di tutte le stagioni; Date night Radio Show #231 – DNRS con Digiuno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

True Detective 4: Night Country, il nuovo capitolo della serie con Jodie Foster in prima serata su Cielo - Debutta stasera su Cielo "True Detective 4: Night Country", con Jodie Foster e Kali Reis, ambientato in Alaska. La trama segue due detective che indagano sulla scomparsa di sei ricercatori. 🔗Segnala ecodelcinema.com

True Detective torna in TV: da stasera su Cielo viaggio a ritroso nella serie, da Night Country alle origini - Jodie Foster apre le danze: da stasera doppio episodio di True Detective ogni settimana in chiaro su Cielo. Poi le stagioni cult con McConaughey, Harrelson, Farrell e Ali. 🔗Riporta msn.com

Country Night - Howdy ya'll! The Arizona Diamondbacks are excited to invite YOU to celebrate our annual Country Night at Chase Field on Friday, April 25 when the D-backs take on the Braves! Immediately following the ... 🔗Da mlb.com

Country Nights - Line Dance (Dance & Teach in English & ??)