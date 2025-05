Cosmi su Acerbi | Convocazione Italia? All’Inter una dimostrazione!

Serse Cosmi commenta la recente convocazione di Francesco Acerbi nella Nazionale italiana da parte di Luciano Spalletti, rivelando il motivo dietro questa scelta. Dopo un periodo di assenza, il difensore dell'Inter torna a indossare la maglia azzurra, segnando un'importante svolta nel suo percorso calcistico. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione e le implicazioni per il futuro dell'atleta.

Serse Cosmi si è espresso sul tema della convocazione di Francesco Acerbi da parte di Luciano Spalletti, indicando il motivo principale alla base della decisione del tecnico toscano. IL DIETROFRONT – Francesco Acerbi torna in Nazionale, come deciso da Luciano Spalletti nell'ultima convocazione in vista dei match dell'Italia contro Norvegia e Moldavia. La scelta del tecnico toscano si pone in discontinuità con quanto affermato dallo stesso Spalletti, nello scorso anno, a proposito dell'esigenza di effettuare le convocazioni secondo la prospettiva della futuribilità dei calciatori da lui scelti. Ciò testimonia un ripensamento che è frutto di una valutazione oggettiva del rendimento del giocatore nerazzurro in stagione, con Acerbi che ha dimostrato senza alcun dubbio di poter essere ancora protagonista in ogni competizione...

