Così non è giusto Isola dei Famosi in lacrime Teresanna Pugliese accusa quei naufraghi

Tensione alle stelle all'Isola dei Famosi, con Teresanna Pugliese in lacrime dopo aver accusato alcuni naufraghi. Dopo l'acceso scontro tra Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi, la situazione tra i concorrenti appare sempre più instabile. Scopri le ultime scintille che minacciano l'armonia del gruppo e il motivo del malcontento di Teresanna.

Altre scintille all’ Isola dei Famosi. Dopo l’attacco di Patrizia Rossetti a Mario Adinolfi, adesso è un’altra naufraga a tuonare. L’armonia tra i concorrenti sembra sempre più fragile. Protagonista degli ultimi scontri è ancora una volta Teresanna Pugliese, al centro delle critiche da parte del gruppo dei cosiddetti “Senatori”. Dopo una breve assenza per motivi medici, l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto ritorno sull’isola, trovando però ad attenderla non solo i saluti, ma anche nuove accuse. A innescare il nuovo incendio è stata Patrizia Rossetti, che ha puntato il dito contro Teresanna e la sua alleata Chiara Balistreri per l’uso improprio di acqua e shampoo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it