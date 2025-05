Cosenza meccanico ucciso a colpi di pistola a Cetraro

Un drammatico episodio si è verificato a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un meccanico di 60 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nei pressi della sua officina. L'agguato, avvenuto martedì sera lungo la statale 18, ha scosso la comunità locale, dato che la vittima era già nota alle forze dell'ordine. Indagini in corso per fare luce sull'accaduto.

(LaPresse) – Un meccanico 60enne è stato ucciso nella serata di martedì lungo la statale 18, a Cetraro, nel cosentino, nei pressi di un’officina. Contro l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbero stati esplosi sei colpi di pistola. L’agguato è avvenuto davanti all’ingresso dell’officina, in una zona trafficata e a poca distanza dal centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cetraro, della Compagnia di Paola e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cosenza. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del delitto e risalire ai responsabili... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cosenza, meccanico ucciso a colpi di pistola a Cetraro

