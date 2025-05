Cosenza meccanico di 59 anni ucciso a colpi di pistola a Cetraro

Un tragico omicidio ha scosso Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un meccanico di 59 anni, Pino Corallo, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla sua officina. La vittima, con un passato criminale e da poco uscito dal carcere, è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco, mentre le forze dell'ordine indagano per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Un meccanico è stato ucciso a colpi di pistola davanti a un'officina a Cetraro, in provincia di Cosenza sulla statale 18. La vittima si chiama Pino Corallo, 59 anni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era uscito da poco dal carcere dove aveva scontato una condanna. Contro di lui sarebbero stati sparati 6 colpi di pistola. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri di Cetraro, della Compagnia di Paola e del Nucleo investigativo di Cosenza che hanno avviato indagini... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cosenza, meccanico di 59 anni ucciso a colpi di pistola a Cetraro

