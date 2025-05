Cosa ti aspetti dalle foto del tuo smartphone? DxOMark ha la risposta

Nel mondo degli smartphone, la fotografia ritrattistica gioca un ruolo cruciale nella scelta del dispositivo. Con il lancio del protocollo Camera v6, DXOMARK ha esplorato a Parigi come i principali modelli rispondano alle aspettative degli utenti. Questo articolo analizza i risultati del sondaggio, rivelando ciò che gli appassionati di fotografia si aspettano dai loro smartphone e come i vari dispositivi si confrontano nella sfida della qualità fotografica.

Negli ultimi anni, la fotografia ritrattistica è diventata uno dei pilastri della competizione tra smartphone flagship. Con l'imminente lancio del protocollo Camera v6, DXOMARK ha condotto un sondaggio a Parigi per analizzare come i principali dispositivi soddisfano (o deludono) le aspettative degli utenti europei. Lo studio, focalizzato su scenari complessi come scarsa illuminazione, HDR e controluce, rivela tendenze sorprendenti e criticità ancora irrisolte. Lo studio DXOMARK Insights  ha coinvolto 7 smartphone top di gamma: Apple iPhone 16 Pro Max. Huawei Mate70 Pro+. Oppo FindX8 Pro. Samsung Galaxy S25 Ultra...

