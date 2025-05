Cosa sono i Btp Italia e come hanno raccolto oltre un miliardo in tre ore | c’è anche la mano di Moody’s

Il Btp Italia ha registrato un successo straordinario, raccogliendo oltre un miliardo di euro in sole tre ore durante l'asta inaugurale. Questo strumento finanziario, rivolto a piccoli risparmiatori e investitori istituzionali, si estende fino al 30 maggio grazie a un giorno extra dedicato alla domanda. L'interesse per il titolo, sostenuto anche dal rating di Moody's, sottolinea il crescente appeal dei Btp tra gli investitori.

Il Btp Italia ha raccolto oltre un miliardo di euro in meno di tre ore del primo giorno dell'asta che si protrae fino a giovedì 29 maggio. L'asta è dedicata ai piccoli risparmiatori e agli investitori istituzionali, che avranno un giorno in più per la domanda, fino a venerdì 30 maggio. Sono stati quasi 30mila i contratti sottoscritti fino a questo momento. Il titolo ha durata 7 anni, con rendimento minimo garantito del'1,85% e premio finale extra pari all'1% per chi lo acquista al momento del lancio...