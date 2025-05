Cosa sappiamo sulla Sfera di Buga il misterioso oggetto metallico “precipitato” in Colombia

Una misteriosa sfera metallica, rinvenuta a Guadalajara de Buga, Colombia, ha catturato l'attenzione globale. Con simboli runici incisi e presunti avvistamenti di movimento irregolare e luminosità , l'oggetto ha alimentato teorie su origini extraterrestri. I social media si sono riempiti di speculazioni, mentre gli esperti cercano di svelare il segreto dietro questo enigmatico "precipitato". Scopriamo di più su questo affascinante fenomeno.

