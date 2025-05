Cosa prevede il nuovo decreto sicurezza

Il nuovo decreto sicurezza, approvato il 27 maggio, introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti, riformulando in 39 articoli la legislazione sulla sicurezza nazionale. Questa misura arriva dopo una fase di stallo al Senato e risponde alle preoccupazioni espresse per garantire maggiore protezione e ordine pubblico. Analizziamo le principali novità e le implicazioni di questa riforma.

(AGI) - Roma, 27 mag. - Sono in tutto 14 i nuovi reati che vengono introdotti e 9 le aggravanti aggiuntive. In 39 articoli il decreto sicurezza, che ha sostituito il ddl approvato in prima lettura alla Camera e poi 'arenatosi' al Senato anche a seguito dei rilievi sollevati dal Colle, riscrive diversi articoli del codice penale e di procedura penale, prevedendo nuovi reati che spaziano dalla resistenza passiva alla ribattezzata dalle opposizioni ' norma anti Gandhi ', fino alla stretta sulla cannabis light, a un nuovo regime per le detenute madri e alle cosiddette norme ' anti No-Tav e anti No-Ponte '... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cosa prevede il nuovo decreto sicurezza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quattordici nuovi reati e nove aggravanti: cosa prevede il decreto Sicurezza; Dl Cittadinanza, ok della Camera: è legge. Dallo ius sanguinis ai minori, cosa prevede; Polizze catastrofali: ok del Senato, ecco cosa cambia con il nuovo decreto; Fine precariato MAI. Cosa prevede l’emendamento Occhiuto sul preruolo e perché espone l’Italia al rischio di reversal (PNRR). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Decreto sicurezza, via agli sgomberi lampo di case occupate/ Cosa cambia: nuovo reato in CP e pene più severe - Decreto Sicurezza, via ai primi sgomberi lampo di case occupate previsti dal nuovo Codice Penale, liberazione immediata e pene più severe per gli abusivi ... 🔗Da ilsussidiario.net

Decreto Sicurezza, Meloni rivendica la norma sugli sgomberi degli immobili occupati: cosa dice il testo - È cominciata la discussione generale sul decreto Sicurezza alla Camera, dove dovrebbe ottenere il via libera entro mercoledì ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Decreto cittadinanza 2025 convertito in Legge in GU: cosa cambia in 5 punti e testo PDF - Ecco la spiegazione di cosa prevede il Decreto cittadinanza del 2025 convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le novità in 5 punti e il testo Pdf da scaricare. 🔗Scrive ticonsiglio.com

Migranti, approvato il nuovo decreto sicurezza. Ecco cosa prevede