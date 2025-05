Cosa non torna sulla scena del delitto di Garlasco tutti i dubbi dal dna alla possibile impronta di una donna

Nell'analisi della scena del delitto di Garlasco, emergono inquietanti incongruenze legate all'omicidio di Chiara Poggi. Dall'interpretazione dei dati del DNA a potenziali impronte di una donna, i dettagli irrisolti sollevano interrogativi cruciali sulle dinamiche del crimine. Questo articolo esplorerà i principali dubbi e le evidenze che ancora non trovano una spiegazione nel complesso quadro investigativo.

Ci sono diversi elementi che non tornano sulla scena del delitto di Garlasco, ora al centro delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi...

