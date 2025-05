Cosa ha detto Brigitte a Macron dopo lo ‘schiaffo’ | parla l’esperto

Durante il recente tour diplomatico di Emmanuel Macron in Vietnam, una scena inaspettata ha catturato l'attenzione: Brigitte Macron ha colpito il marito con un leggero schiaffo. Questo gesto ha sollevato interrogativi e curiosità, spingendo esperti a commentare il significato di quel momento. Scopriamo cosa ha realmente detto Brigitte a Macron e le interpretazioni di questo episodio.

Qualche giorno fa, durante la tappa ad Hanoi, in Vietnam, la prima del tour diplomatico di Emmanuel Macron nel sud-est asiatico, una scena ha attirato l’attenzione dei media e dei social. Una telecamera ha ripreso il momento in cui la mano di Brigitte Macron colpisce la guancia sinistra del marito, proprio sulla pista dell’aeroporto, lasciando il presidente visibilmente imbarazzato, soprattutto quando si accorge che una telecamera sta riprendendo tutto. Il filmato, pubblicato in rete, è diventato virale in poche ore, scatenando una valanga di commenti. L’Eliseo e poi lo stesso Macron, apparso infastidito, sono intervenuti... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

