Cortona visita di una rappresentanza del Norton Museum of Art della Florida al Maec

Il 23 maggio, una delegazione del Norton Museum of Art della Florida ha visitato il Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona. Ospitata dall’amministrazione comunale, la rappresentanza, composta da illustri membri tra cui il direttore Ghislain, ha esplorato le ricchezze culturali della città, evidenziando l’importanza dei legami internazionali nel mondo dell’arte.

