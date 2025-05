Cortona | muore investito da un’auto sulla regionale 71

Tragico incidente questa mattina, 27 maggio 2025, sulla regionale 71 in provincia di Arezzo. Un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto nella località il Riccio. La notizia ha scosso la comunità di Cortona, che si unisce nel cordoglio per la vittima.

Incidente mortale stamattina, 27 maggio 2025, in provincia di Arezzo. A perdere la vita un uomo di 39 anni investito da un'auto lungo la regionale 71 in località il Riccio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

