Corteo pro-palestinese per le stradine di Capri | Stop guerra a Gaza

Un corteo propalestinese ha sfilato per le stradine di Capri, con decine di manifestanti che hanno esibito bandiere arcobaleno e palestinesi, chiedendo la fine del conflitto a Gaza. Con slogan provocatori e richieste di pace, si sono uniti in un appello per porre fine a ciò che definiscono un genocidio in Palestina, attirando l'attenzione su una crisi umanitaria in corso.

Capri (Na), 27 mag. (askanews) -Decine di persone con bandiere arcobaleno e bandiere palestinesi hanno manifestato per le strade più famose di Capri per dire stop alla guerra, mostrando cartelli e striscioni con scritto "Non è guerra, è sterminio: fermate il genocidio in Palestina" e "Ogni bomba su Gaza è una ferita all'umanità". Un corteo pacifico, ordinato e silenzioso, partito da Tragara, ha attraversato l'isola, passando per la mondana via Camerelle, per via Krupp, fino all'arrivo in Piazzetta, tra gli applausi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo pro-palestinese per le stradine di Capri: "Stop guerra a Gaza"

