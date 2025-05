Corteo al Corvetto per Mahmoud Mohamed morto per evitare la polizia | “Te ne sei andato troppo giovane come Ramy”

Un corteo commovente si è svolto nel quartiere Corvetto di Milano in memoria di Mahmoud Mohamed, un giovane di 21 anni morto il 20 maggio dopo uno schianto in scooter, avvenuto mentre cercava di evitare un controllo della polizia. Amici e familiari lo hanno ricordato con una fiaccolata, sottolineando quanto fosse tragico e prematuro il suo addio, evocando anche il ricordo di un altro giovane, Ramy.

Mahmoud Mohamed è morto lo scorso 20 maggio a Milano dopo essersi schiantato con lo scooter contro un semaforo. Il 21enne aveva visto una pattuglia della polizia e aveva accelerato per evitare un controllo. Amici e parenti hanno organizzato in suo ricordo una fiaccolata nel quartiere Corvetto dove viveva e dove è avvenuto l'incidente...

