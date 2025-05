Corte d' appello Milano | Chirurgo estetico solo chi in possesso di specializzazione Toscani | Sentenza storica non ci si può improvvisare

La Corte d'Appello di Milano ha emesso una sentenza storica che stabilisce che solo i chirurghi estetici in possesso di specializzazione possono esercitare la professione. Questo pronunciamento, sottolineato dal prof. Marco Toscani, rappresenta un passo cruciale per le associazioni di categoria impegnate nella definizione delle discipline medico-estetiche, evidenziando la necessità di professionalità e competenza nel settore.

La sentenza rappresenta uno snodo fondamentale per le principali associazioni di categoria che da anni, ormai, si battono per definire meglio le discipline medico estetiche Con una "sentenza storica", come definita dal prof. Marco toscani, la corte d’appello afferma che può definirsi “Chirurg... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corte d'appello Milano: "Chirurgo estetico solo chi in possesso di specializzazione ", Toscani: “Sentenza storica, non ci si può improvvisare”

