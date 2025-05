Corso Kayak di Gruppo

Scopri il nostro entusiasmante corso di kayak di gruppo, pensato per principianti! In due giorni intensivi, apprenderai le tecniche fondamentali per navigare in kayak e, il giorno successivo, avrai l'opportunità di padroneggiare il mare aperto con una prima escursione lungo la splendida costa verso Bogliasco. Preparati a vivere un'avventura indimenticabile!