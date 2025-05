Corso della Repubblica negli scavi riaffiorano i resti della vecchia Porta Cotogni | nuova proroga del cantiere

Negli scavi di corso della Repubblica emergono i resti della storica porta Cotogni, mentre il cantiere subisce una nuova proroga. La situazione preoccupa i cittadini, e il consigliere Federico Morgagni del Pd esprime preoccupazione, sottolineando come il prolungamento dei lavori possa compromettere la vivibilità della zona anziché favorirne la rivitalizzazione. Il dibattito si intensifica, mettendo in luce le sfide della modernizzazione in contesti storici.

‚ÄúIl cantiere di corso della Repubblica rischia di essere una botta fatale per quella parte della citt√†, altro che rivitalizzarlo‚ÄĚ: la protesta monta dal consigliere Federico Morgagni che ha presentato un question time del Pd sull'ulteriore allungamento dei tempi del cantiere, con un'ulteriore... 🔗 Leggi su Forlitoday.it ¬© Forlitoday.it - Corso della Repubblica, negli scavi riaffiorano i resti della vecchia Porta Cotogni: nuova proroga del cantiere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corso della Repubblica ‚ÄėMacchie‚Äô sulla riqualificazione. Il Comune: "Siamo nei tempi" - I lavori di rifacimento della pavimentazione di corso della Repubblica proseguono a pieno ritmo, con un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui 2,2 con risorse del Pnrr e 550mila ... 🔗Secondo msn.com

Ritrovata la tomba di Attila?