Corsico tragedia in strada | ciclista di 63 anni investita e uccisa da un’auto fuori controllo

Una straziante tragedia ha colpito Corsico, dove Svitlana Pavlyk, una ciclista di 63 anni, è morta dopo essere stata investita da un’auto fuori controllo. L'incidente, avvenuto in via Sant’Adele, potrebbe essere stato causato da un malore dell'automobilista. La vittima, di origini ucraine e residente nel comune da anni, è deceduta in ospedale, lasciando la comunità sconvolta.

Svitlana Pavlyk è morta in ospedale dopo un incidente, ipotesi malore per l'automobilista. Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia. Svitlana Pavlyk, 63 anni, residente da anni a Corsico e di origini ucraine, è morta in seguito a un violento incidente stradale avvenuto in via Sant'Adele, a pochi passi dalla sua abitazione. Lo schianto. Erano le 15:59, quando, secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), un'auto, una Mitsubishi Asx guidata da un uomo di 67 anni, ha investito la donna in bicicletta all'altezza del civico 15. L'impatto è stato devastante: la 63enne è stata scaraventata a terra, riportando ferite gravissime...

