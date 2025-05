Corsico | ciclista travolta dall’auto impazzita è gravissima in ospedale

Un tragico incidente si è verificato a Corsico, dove una ciclista di 63 anni è stata investita da un'auto condotta da un sessantasettenne. La donna è attualmente ricoverata in condizioni gravissime presso l'ospedale San Carlo di Milano. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Corsico, 27 maggio 2025 – Un drammatico incidente dalla dinamica rocambolesca. Una ciclista di 63 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Carlo di Milano, dopo essere stato investita da un’auto guidata da un sessantasettenne. I due mezzi sono entrati in rotta di collisione alle 15.59, così come riportato da Areu, Azienda regionale di emergenza urgenza, in via Santa Adele 15. Secondo la ricostruzione riportata nella nota di riepilogo dell’intervento il conducente della quattro ruote avrebbe perso il controllo del veicolo, forse dopo aver accusato un malore, andando a impattare contro la bicicletta, sulla cui sella si trovava la 63enne... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsico: ciclista travolta dall’auto impazzita, è gravissima in ospedale

