Corsico | bicicletta urtata da un' auto fuori controllo ciclista gravissima

A Corsico, una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto fuori controllo, guidata da un uomo di 67 anni, probabilmente colpito da un malore. L'incidente ha scosso la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale. La ciclista è attualmente ricoverata in ospedale, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell'accaduto.

