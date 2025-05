Corriere dello Sport | Napoli sogna in grande

Napoli si prepara a un grande sogno di mercato: l'arrivo di Kevin De Bruyne. Con un messaggio affettuoso su Instagram, Juan Jesus accoglie il campione belga, affermando che la città è pronta a spalancare le braccia per lui. Un segnale chiaro dell'ambizione azzurra, che punta in alto per il futuro.

Corriere dello Sport: "Napoli sogna in grande""> Questa non è Ibiza, è Napoli. Ed è pronta ad accogliere Kevin De Bruyne a braccia spalancate. Lo fa con un cuore azzurro, un'emoji del Vesuvio e un messaggio chiaro: «Ti aspettiamo KDB». A scriverlo tra i commenti su Instagram è Juan Jesus, primo (futuro) compagno di squadra a dare un segnale forte e simbolico, rispondendo a quella che lo stesso De Bruyne ha definito «The last dance» con la maglia del Manchester City. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il contatto tra Napoli e il fuoriclasse belga è più concreto che mai. L'atmosfera da sogno vissuta ieri sul Lungomare, con il golfo trasformato in palcoscenico per la sfilata scudetto, si intreccia con l'attesa per un colpo da urlo...

