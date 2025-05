Corriere dello Sport – incontro con Tare per Saelemaekers e Abraham

Il Corriere dello Sport riporta incontri strategici per il futuro della Roma, con un focus su Saelemaekers e Abraham. Mentre il club si prepara a chiudere la stagione, il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi è già al lavoro per rinforzare la squadra, in attesa dell'annuncio del nuovo allenatore dopo l'era di Claudio Ranieri. Interesse e aspettative crescono tra i tifosi.

2025-05-26 17:54:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Una volta archiviata l’ultima giornata di campionato, per la Roma è già tempo di pensare alla prossima stagione. In attesa di annunciare il successore di Claudio Ranieri, Florent Ghisolfi si è recato oggi a Casa Milan per incontrare il neo ds rossonero Igli Tare. Sul tavolo il futuro di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, giocatori che hanno accettato di trasferirsi in prestito al tramonto dell’ultimo mercato estivo. Ghisolfi a Casa Milan, incontro con Tare terminato: in ballo il futuro di Saelemaekers e Abraham... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – incontro con Tare per Saelemaekers e Abraham

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, l'allenatore dopo Tare: Italiano il preferito, oggi vertice con il Bologna. Alternative Allegri o Sarri; I fiori in mostra tra profumi e giardini digitali. Natalia De Marco, direttrice artistica del Chiostro del...; Barella e la frase urlata a Chiffi dopo il rigore concesso a Pedro. La secca replica dell'arbitro; Italiano-Bologna, possibile svolta: oggi l'incontro, Saputo e Fenucci offrono garanzie tecniche. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Zazzaroni: Un bell'incontro con personaggi che hanno fatto la storia dello Sport