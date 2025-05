Corriere dello Sport | Conte appeso a un filo è forte il richiamo Juve

Antonio Conte si trova in una posizione delicata, con il richiamo della Juventus che si fa sempre più forte mentre lui cerca di trattare il legame con Napoli. L’affetto dei tifosi e l'atmosfera del Maradona, segnati dalla recente festa scudetto, creano una connessione difficile da rompere. In questo articolo, esploreremo la situazione attuale di Conte e le tensioni tra il suo passato e presente calcistico.

Corriere dello Sport: “Conte appeso a un filo, è forte il richiamo Juve”"> Antonio Conte farà davvero fatica a dire addio a Napoli. L’abbraccio del popolo azzurro, l’energia del Maradona e la magia della festa scudetto hanno lasciato un segno profondo. «Questo entusiasmo e questa passione sono qualcosa di straordinario, difficilmente puoi trovarli», ha detto ieri alla Rai, mentre il bus dei campioni navigava in un mare azzurro di folla. Ma la Juventus resta un’opzione concreta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il richiamo del passato è forte: le telefonate da Torino sono arrivate puntuali e hanno riacceso una tentazione potente, quasi irresistibile... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte appeso a un filo, è forte il richiamo Juve”

Cosa riportano altre fonti

Conte, il discorso ai tifosi durante la festa scudetto. E dal pubblico gli urlano una frase inequivocabile - Dopo la sfilata lungo le vie di Napoli, le celebrazioni continuano con una serata di gala: il tecnico ringrazia ... 🔗msn.com scrive

Conte saluta il Napoli, c'è la Juventus. Ma ammette: «Molto difficile staccarsi da qui». De Laurentiis su Allegri: cosa è successo nell'incontro a Ischia - De Laurentiis e Conte, le strade si separano. Visioni diverse sul futuro e sulla crescita del club. Antonio verso la Juventus, il presidente del Napoli accelera per Allegri ... 🔗Da msn.com

Garcia appeso a un filo, esonero possibile: De Laurentiis pensa a Conte per il Napoli - Il cinematografico casting con De Zerbi, Thiago Motta e Italiano candidati ideali però irragiungibili, non è replicabile: Antonio Conte è libero, piace moltissimo e non chiude le porte ... 🔗Come scrive corrieredellosport.it

CONTE ACCUSA IL CORRIERE DELLO SPORT