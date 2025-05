Cornalba viaggio nel paese che brucia di paura | Non dormiamo più

Cornalba, un paese della provincia di Bergamo, è sconvolto da una serie di incendi dolosi che hanno alimentato un clima di paura tra i suoi abitanti. Dal 30 aprile, tredici roghi hanno minacciato legnaie, abitazioni e depositi, rendendo la vita quotidiana un incubo. In questo articolo, esploriamo come la comunità stia affrontando questa emergenza e quale impatto abbia sul loro benessere e sicurezza.

Cornalba (Bergamo) – Una comunità preda del terrore e dei piroman i. Tredici incendi dolosi dal 30 aprile, sabato l'ultimo episodio. Roghi appiccati non solo in orari serali, ma anche in pieno giorno, a legnaie, porte delle abitazioni, depositi di materiale, in tre strade del centro: via papa Giovanni XXIII, via Manzoni e via don Zambelli. Tutto in un raggio di appena 200 metri. Trecento abitanti circa, poco meno di 900 metri di altitudine in una valle laterale della val Brembaba, nel piccolo centro si respira un misto fra paura e curiosità. Il pericolo. Finora non si è mai ferito nessuno, ma il rischio è alto perché diversi incendi sono stati appiccati vicino alle case e alle porte d'ingresso di alcune abitazioni...