Coriano il presidente della Camera di commercio Battistini in visita al nuovo incubatore

Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, insieme al segretario generale Roberto Albonetti, ha visitato il nuovo incubatore Ecoarea Startup Lab a Cerasolo di Coriano. Durante l'incontro, hanno esplorato le iniziative e le opportunità riservate alle startup, sottolineando l'importanza del supporto imprenditoriale nella crescita economica locale.

