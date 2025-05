Coppia di imprenditori ostaggio dei banditi | Minacciati con una pistola in faccia

Una notte di terrore ha colpito una coppia di imprenditori bresciani, Mara Traversi e Dario Bresciani, rapinati nella loro villa di Bagnolo Mella. Minacciati con una pistola, i due hanno vissuto attimi di paura dopo aver fatto ritorno a casa. L’incidente, avvenuto domenica sera, ha destato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la crescente insicurezza nella zona.

