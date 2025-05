Coppia di imprenditori ostaggio dei banditi | Minacciati con una pistola in faccia

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una coppia di imprenditori bresciani, Mara Traversi e Dario Bresciani, che sono stati aggrediti e rapinati nella loro villa a Bagnolo Mella. Minacciati con una pistola, hanno vissuto attimi di terrore domenica sera, mentre rincasavano dopo cena, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia. La loro storia mette in luce l'allerta sicurezza nella zona.

Notte di terrore per una coppia di imprenditori bresciani: come scrive il Giornale di Brescia, Mara Traversi e il marito Dario Bresciani sono stati minacciati e rapinati nella loro villa di Bagnolo Mella. Tutto è successo domenica sera dopo le 23, quando i due stavano rincasando dopo cena: si... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Coppia di imprenditori ostaggio dei banditi: "Minacciati con una pistola in faccia"

Cosa riportano altre fonti

? Coppia di imprenditori ostaggio dei banditi: Minacciati con una pistola in faccia; Coppia di imprenditori ostaggio dei banditi | Minacciati con una pistola in faccia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roma, rapina in villa in zona Aurelia: banditi armati prendono in ostaggio un imprenditore. Bottino da 300mila euro - Momenti di paura ieri sera per un imprenditore 59enne a la moglie, rapinati in casa in via Licio Giorgieri, quartiere Pisana-Bravetta a Roma. Intorno alle 23, una banda di 6 o 7 rapinatori ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

Rapina in villa: banditi armati sequestrano una coppia e scappano con un bottino da 100.000 euro - La coppia è titolare di un'azienda edile ... Mentre alcuni membri della banda accompagnava l'imprenditore a svuotare la cassaforte e a prendere tutti i preziosi, gli altri tenevano sotto ... 🔗Da fanpage.it

Rapina in villa a Torrimpietra, banditi armati prendono in ostaggio famiglia di imprenditore - Quattro banditi a volto coperto. E una famiglia immobilizzata coi legacci. Notte di terrore a Torrimpietra. La vittima è un noto imprenditore di 50 anni a capo di una nota catena di ristorazione. 🔗Come scrive roma.repubblica.it

31-11-2022 LA DIA SEQUESTRA VILLA E BENI AD IMPRENDITORE DEL TRAPANESE