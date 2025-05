Coppa Italia l’Avellino partirà dal preliminare | sullo sfondo c’è il Cagliari

L'Avellino darà il via alla nuova stagione calcistica affrontando il preliminare di Coppa Italia, con il Cagliari pronto a fare da sfondo a questa sfida emozionante. La Coppa Italia Freccia Rossa, pur mantenendo elementi storici, si rinnova per garantire maggiore spettacolarità e competitività, promettendo un avvio entusiasmante per le squadre partecipanti. Tempo di lettura: 3 minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti La nuova stagione calcistica, come da tradizione ormai consolidata, si aprirà ufficialmente con la Coppa Italia Freccia Rossa. Un format che, pur conservando alcuni capisaldi storici, è stato rimodellato negli ultimi anni per aumentare spettacolarità e competitività sin dalle fasi iniziali. L'appuntamento è fissato per l'inizio di agosto, ma l'estate del calcio italiano rischia di essere turbata da un'ombra ingombrante: il caso Brescia, ancora irrisolto, che potrebbe generare ricorsi, rinvii e un generale effetto domino sull'intero calendario federale. La FIGC ha ufficializzato il tabellone delle squadre ammesse di diritto ai trentaduesimi di finale, stabilendo un criterio chiaro: vi prenderanno parte tutte le squadre iscritte al campionato di Serie B 20252026, con l'eccezione delle neopromosse Avellino, Virtus Entella e Padova, che saranno chiamate a un turno preliminare...

Avellino-Fidelis Andria 1-0 (1° turno Coppa Italia, 1995/96)