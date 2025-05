Coppa Italia La Reggiana sarà la prima avversaria

L'Empoli, reduce da una deludente retrocessione, si prepara a ripartire con la Coppa Italia, dove incontrerà la Reggiana come prima avversaria. Nonostante il rammarico per la caduta in Serie B, la squadra è pronta a affrontare la nuova stagione 2025 e a dimostrare la propria resilienza. Lo spettacolo deve continuare, e i tifosi sono ansiosi di vedere come gli azzurri reagiranno alla sfida.

Quarantotto ore non possono bastare per smaltire la delusione di una retrocessione, anche se ti chiami Empoli e sei abituato a fare l’ascensore tra la A e la B, ma come si dice lo spettacolo deve andare avanti. E allora ecco che gli azzurri conoscono già il primo avversario della nuova stagione 2025-2026. Sarà la Reggiana nel primo turno di Coppa Italia ad agosto (data ancora da decidere), in gara secca al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. È infatti stato sorteggiato ieri il tabellone dei trentaduesimi di finale a cui prendono parte le squadre di serie A classificate dal nono al diciassettesimo posto, tutte quelle cadette (compreso quindi l’Empoli appena retrocesso) tranne le neopromosse in A e le società di Serie C che si saranno qualificate dopo il turno preliminare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia. La Reggiana sarà la prima avversaria

Su questo argomento da altre fonti

Coppa Italia Frecciarossa - Per la Reggiana si prospetta il debutto al Castellani contro l'Empoli; Prima ufficiale con l’Empoli. Sarà gara secca di Coppa; Reggiana punta su Edoardo Motta: giovane talento pronto a brillare in Serie B; Coppa Italia 2025/26, il Lecce ripartirà dalla Juve Stabia. Poi possibile sfide al Bari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ultras Genoa & Ultras Reggiana festeggiano il gemellaggio Corteo e Tifo | 01/11/2023 Coppa Italia