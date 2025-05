Coppa Italia il tabellone dell'edizione 2025 26 | si parte ad agosto questi i match in programma

La stagione 2025/26 si avvicina e con essa il ritorno della Coppa Italia, il torneo che segna l'inizio delle competizioni ufficiali. Con i match già programmati per agosto, il tabellone promette sfide avvincenti e colpi di scena. Scopriamo insieme le partite in programma e le squadre pronte a contendersi il prestigioso trofeo.

La stagione 2024-25 si è ormai conclusa ma quella 202526 è già alle porte. Il primo torneo a tornare sarà, come sempre, la Coppa Italia. Già... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

