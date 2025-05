Coppa di Francia | Psg batte lo Stade Reims e prepara la festa per il triplete

Il Paris Saint-Germain conferma la sua supremazia nel calcio francese, trionfando nella finale di Coppa di Francia contro lo Stade Reims. Con questo successo, il PSG non solo conquista il primo trofeo del suo doppio stagionale, ma si prepara a festeggiare un ambizioso triplete. Ecco i dettagli di una partita che ha confermato le aspettative.

Parigi 26 maggio 2025 - C'era un chiaro favorito su chi avrebbe sollevato la Coppa di Francia e la gara non ha tradito le aspettative. Il Paris Saint-Germain completa il suo dominio sul calcio transalpino, completando il doble stagionale. Nella finale di Saint-Denis non c'è storia: i ragazzi di Luis Enrique si impongono sullo Stade Reims per 3-0 e lanciano la sfida all'Inter per la Champions League. Dalle scelte dell'allenatore, allo sviluppo della gara, tutti gli indizi sembravano puntare a questa sfida come una sorta di antipasto, prima della finale più importante, quella di Monaco di Baviera contro i nerazzurri... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa di Francia: Psg batte lo Stade Reims e prepara la festa per il triplete

